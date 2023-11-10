Сліпа 2023 69 серия смотреть онлайн — 10.11.2023

Серия 69 | 10.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 69 від 10.11.2023 на сайті СТБ! Уже два місяці Світлана таємно зустрічалася з Антоном. Чоловік працював юристом у фірмі конкурентів, тому керівництво Світлани не схвалювало таких стосунків. Хоч дівчина з самого початку знала, що це погана ідея, проте вона дуже сильно закохалася в Антона, і вони разом були дуже щасливі.

У серіалі Сліпа 2023 серія 69 Антон покликав Світлану заміж, проте в момент зізнання вона не побачила відображення коханого в дзеркалі. Світлана подумала, що це поганий знак, тому негайно поїхала до провидиці. Що сказала їй баба Люба? Про що попереджало видіння? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 69.

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