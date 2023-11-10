Сліпа 2023 69 серия смотреть онлайн – 10.11.2023

Серія 69 | 10.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 69 от 10.11.2023 на сайте СТБ! Уже два месяца Светлана тайно встречалась с Антоном. Мужчина работал юристом в фирме конкурентов, поэтому руководство Светланы не одобряло такие отношения. Хотя девушка с самого начала знала, что это плохая идея, она очень сильно влюбилась в Антона, и они вместе были очень счастливы.

В сериале Сліпа 2023 серия 69 Антон позвал Светлану замуж, однако в момент признания она не увидела отражения любимого в зеркале. Светлана подумала, что это плохой знак, потому немедленно поехала к провидице. Что сказала ей баба Люба? О чем предупреждали видения? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 69.

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