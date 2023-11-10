Сліпа 2023 68 серия смотреть онлайн – 10.11.2023

Серія 68 | 10.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 68 від 10.11.2023 на сайті СТБ! Близько місяця тому дружина Степана безслідно зникла. Жінка вийшла в магазин по молоко і не повернулася. Степан обдзвонив усіх родичів, проте ніхто не знав, де може бути Вероніка. Коли самостійні пошуки не дали результату, чоловік звернувся в поліцію. Йшов час, проте від правоохоронців не було жодних новин, тому у відчаї Степан приїхав до провидиці.

У серіалі Сліпа 2023 серія 68 баба Люба відразу відчула, що Вероніка жива. Вона порекомендувала Степану прийти на те місце, де він вперше зустрів дружину. А також провидиця порекомендувала не дивуватися побаченому. Яка несподіванка чекала на Степана? Чи зміг він знайти й повернути дружину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 68.

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