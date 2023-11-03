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Video: Сліпа 2023 67 серія дивитись онлайн - 03.11.2023

Серіал Сліпа 2023 - 67 серія від 03.11.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 67 | 03.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 67 від 03.11.2023 та дізнайтеся, що стало причиною нещасливого особистого життя молодого чоловіка й до чого тут рибка в акваріумі!

Кирило закоханий у свою керівницю Марію. Але одного дня після його освідчення у своїх почуттях усе змінилося. Поведінка жінки стала відчуженою настільки, що героїня серіалу Сліпа 2023 без пояснень вирішила звільнити його з роботи. Розлючений і розчарований хлопець вирішив звернутися до ворожки. Як виявилося, причина розриву в їхніх відносинах була більш підступною, ніж Кирил міг уявити.

Бабуся подарувала своєму гостю амулет з однією умовою: хлопець повинен був утриматися від надання будь-якої допомоги будь-кому. Проте, обіцянки своєї він не стримав. Випадкова зустріч із давньою знайомою розкрутила ще більший клубок інтриг, а згодом викрила неймовірну правду про жінок, які його оточували. Що стало причиною найбільшого розчарування для Кирила? Покаже серіал СТБ Сліпа 2023 серія 67.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 66 серія від 03.11.2023

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