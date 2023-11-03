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Video: Сліпа 2023 67 серия смотреть онлайн - 03.11.2023

Сериал Сліпа 2023 - 67 серия от 03.11.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 67 | 03.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 67 от 03.11.2023 и узнайте, что стало причиной несчастливой личной жизни молодого человека и причем здесь рыбка в аквариуме!

Кирилл влюблен в свою руководительницу Марию. Но однажды после его признания в своих чувствах все изменилось. Поведение женщины стало отчужденным настолько, что героиня сериала Сліпа 2023 без объяснений решила уволить его с работы. Разъяренный и разочарованный парень решил обратиться к гадалке. Как оказалось, причина разрыва в их отношениях была более коварной, чем Кирилл мог представить. 

Бабушка подарила своему гостю амулет с одним условием: парень должен был воздержаться от какой-либо помощи кому-либо. Но обещание свое он не сдержал. Случайная встреча с давней знакомой раскрутила еще больший клубок интриг, а затем разоблачила невероятную правду о женщинах, которые его окружали. Что стало причиной наибольшего разочарования для Кирилла? Покажет сериал СТБ Сліпа 2023 серия 67.

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