Сліпа 2023 67 серия смотреть онлайн — 03.11.2023

Серия 67 | 03.11.2023 | 2023

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Кирилл влюблен в свою руководительницу Марию. Но однажды после его признания в своих чувствах все изменилось. Поведение женщины стало отчужденным настолько, что героиня сериала Сліпа 2023 без объяснений решила уволить его с работы. Разъяренный и разочарованный парень решил обратиться к гадалке. Как оказалось, причина разрыва в их отношениях была более коварной, чем Кирилл мог представить.

Бабушка подарила своему гостю амулет с одним условием: парень должен был воздержаться от какой-либо помощи кому-либо. Но обещание свое он не сдержал. Случайная встреча с давней знакомой раскрутила еще больший клубок интриг, а затем разоблачила невероятную правду о женщинах, которые его окружали. Что стало причиной наибольшего разочарования для Кирилла? Покажет сериал СТБ Сліпа 2023 серия 67.

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