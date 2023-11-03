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Video: Сліпа 2023 66 серия смотреть онлайн - 03.11.2023

Сериал Сліпа 2023 - 66 серия от 03.11.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 66 | 03.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 66 от 03.11.2023 на сайте СТБ! Главная героиня будет разрываться между своей совестью и чувством влюбленности. Выбирать сердцем или умом – главный вопрос этого эпизода.

Лидия – финансист, которая занимается независимым аудитом получила задание проверить финансовое состояние компании. Каково было ее удивление, когда она увидела человека, от которого когда-то у нее срывало крышу. В сериале Сліпа 2023 бывший возлюбленный работал в этой фирме, а проблемой стало то, что согласно ее анализу он совершал махинации для личного обогащения. Сможет ли она предоставить честный отчет или закроет глаза на ложь своего избранника, который вновь зажег ее глаза? За помощью она обратится к бабушке со сверхвозможностями. Отпустит ли  прошлое обиженная женщин, как посоветовала провидица? Узнаете в сериале Сліпа 2023 серия 66.

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