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Video: Сліпа 2023 65 серия смотреть онлайн - 03.11.2023

Сериал Сліпа 2023 - 65 серия от 03.11.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 65 | 03.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 65 от 03.11.2023 на сайте СТБ! Узнайте, чем закончится история молодого человека, который хотел найти место под солнцем, а вместо этого превратил свою жизнь в настоящую борьбу за существование.

Самый большой страх главного героя 65 серии сериала Сліпа – остаться без денег. Находясь в плену у своего страха, мужчина готов жить с нелюбимой женщиной, которая могла бы дать ему финансовую обеспеченность. Но одна внезапная встреча с другой девушкой изменила его жизнь на все 180 градусов. В ту судьбоносную ночь ему привиделось, что он попрошайничает, что очень напугало героя сериала. 

Парень обратился к слепой провидице, чтобы та помогла ему выйти из затруднительного положения. Какие советы даст баба Люба, которые поспособствуют не только финансовому достатку, но и улучшению личной жизни? Узнайте в сериале Сліпа 2023 серия 65 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 64 серия от 17.10.2023

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