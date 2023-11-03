Video: Сліпа 2023 65 серия смотреть онлайн - 03.11.2023
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Самый большой страх главного героя 65 серии сериала Сліпа – остаться без денег. Находясь в плену у своего страха, мужчина готов жить с нелюбимой женщиной, которая могла бы дать ему финансовую обеспеченность. Но одна внезапная встреча с другой девушкой изменила его жизнь на все 180 градусов. В ту судьбоносную ночь ему привиделось, что он попрошайничает, что очень напугало героя сериала.
Парень обратился к слепой провидице, чтобы та помогла ему выйти из затруднительного положения. Какие советы даст баба Люба, которые поспособствуют не только финансовому достатку, но и улучшению личной жизни? Узнайте в сериале Сліпа 2023 серия 65 на сайте СТБ.
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