Сліпа 2023 65 серия смотреть онлайн — 03.11.2023

Серия 65 | 03.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 65 от 03.11.2023 на сайте СТБ! Узнайте, чем закончится история молодого человека, который хотел найти место под солнцем, а вместо этого превратил свою жизнь в настоящую борьбу за существование.

Самый большой страх главного героя 65 серии сериала Сліпа – остаться без денег. Находясь в плену у своего страха, мужчина готов жить с нелюбимой женщиной, которая могла бы дать ему финансовую обеспеченность. Но одна внезапная встреча с другой девушкой изменила его жизнь на все 180 градусов. В ту судьбоносную ночь ему привиделось, что он попрошайничает, что очень напугало героя сериала.

Парень обратился к слепой провидице, чтобы та помогла ему выйти из затруднительного положения. Какие советы даст баба Люба, которые поспособствуют не только финансовому достатку, но и улучшению личной жизни? Узнайте в сериале Сліпа 2023 серия 65 на сайте СТБ.

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