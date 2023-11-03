Сліпа 2023 65 серія дивитись онлайн – 03.11.2023

Серія 65 | 03.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 65 від 03.11.2023 на сайті СТБ! Дізнайтеся, чим закінчиться історія молодого чоловіка, який бажав знайти місце під сонцем, натомість перетворив своє життя в справжню боротьбу за існування.

Найбільший страх головного героя 65 серії серіалу Сліпа – залишитися без грошей. Перебуваючи в полоні свого страху, хлопець готовий жити з некоханою жінкою, яка могла б дати йому фінансову забезпеченість. Але одна раптова зустріч з іншою дівчиною змінила його життя на всі 180 градусів. У ту доленосну ніч йому привиділося, що він жебракує, що дуже налякало героя серіалу.

Молодий чоловік звернувся до сліпої провидиці, щоб та допомогла йому вийти зі скрутного становища. Які поради дасть баба Люба, які посприяють не тільки фінансовому достатку, а й покращенню особистого життя? Дізнайтеся в серіалі Сліпа 2023 серія 65 на сайті СТБ.

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