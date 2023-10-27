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Video: Сліпа 2023 64 серія дивитись онлайн - 27.10.2023

Серіал Сліпа 2023 - 64 серія від 27.10.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 64 | 27.10.2023 | 2023

Дивіться серіал Сліпа 2023 серія 64 на СТБ! У цій серії містичного серіалу Анжела намагається зрозуміти, чому покійний чоловік з’являється до неї та їхньої дочки у снах. Минув рік після смерті Олексія, і весь цей час удова бачила його у снах. Але найбільше її налякало те, що маленька Олена теж почала бачити тата в снах-видіннях. Дівчинці здається, ніби батько кличе її із собою.

Анжела у 64 серії серіалу Сліпа 2023 прийшла за порадою до бабусі Люби. Провидиця побачила дух Олексія поруч із дружиною. Він сказав, що нудьгує, але не може знайти спокій, адже сім’я його не відпускає. До яких наслідків це може призвести? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Сліпа 2023 серія 64.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 63 серія від 27.10.2023

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