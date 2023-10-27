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Video: Сліпа 2023 63 серія дивитись онлайн - 27.10.2023

Серіал Сліпа 2023 - 63 серія від 27.10.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 63 | 27.10.2023 | 2023

У серіалі Сліпа 2023 серія 63 Валентина шукає своє справжнє кохання. Чи зможе жінка зробити правильний вибір і залишити шлюб, який вже зжив себе? Дізнайтеся зараз!

Валентина в шлюбі вже три роки, але всі ці три роки вона мучиться сумнівами. Чоловік виявився зрадником і брехуном. Валентина почула розмову Руслана телефоном і зрозуміла, що він збирається їхати до коханки. Валентина не витримала і сказала, що подає на розлучення, і тоді виявилося, що це лише видіння. Валентина захотіла розібратися в собі та вирішила піти до провидиці. Яку пораду дала їй бабуся? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Сліпа 2023 серія 63!

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 62 серія від 27.10.2023

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