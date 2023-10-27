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Video: Сліпа 2023 62 серія дивитись онлайн - 27.10.2023

Серіал Сліпа 2023 - 62 серія від 27.10.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 62 | 27.10.2023 | 2023

У містичному серіалі Сліпа 2023 серія 62 Євген опинився перед складною дилемою. Як гармонійно будувати кар’єру та приділяти увагу особистому життю? Дивіться онлайн серію про work/life balance на СТБ!

Євген у 62 серії серіалу Сліпа 2023 постійно конфліктує з дружиною через роботу. Він більше часу проводить на роботі, ніж із нею, і Лариса постійно сердиться на чоловіка через це. Він із тих трудоголіків, хто пропускає річниці та дні народження через робочі зустрічі. Євген вірить у те, що робить це все заради сім’ї – він багато працює заради того, щоби купити заміський будинок. Чи зможуть поради бабусі Люби допомогти Євгену зберегти роботу та сім’ю, хоча дружина вже почала загрожувати йому розлученням? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Сліпа 2023 серія 62.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 61 серія від 20.10.2023

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