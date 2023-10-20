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Video: Сліпа 2023 61 серія дивитись онлайн - 20.10.2023

Серіал Сліпа 2023 - 61 серія від 20.10.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 61 | 20.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал СТБ Сліпа 2023 серія 61 від 20.10.2023 на сайті СТБ! Нещодавно Григорій разом зі своєю дружиною Наталею переїхали у велику квартиру в центрі міста. Житло дісталося Григорію в спадок від тітки. Він завжди мріяв про велику красиву квартиру, тому вклав у ремонт всю душу і всі гроші. Проте очікуваного затишку не отримав. У квартирі постійно щось ламалося, Григорія переслідував неприємний запах, а видіння, в якому макарони перетворилися на хробаків, дуже сильно налякало чоловіка. Герой серіалу Сліпа 2023 серія 61 вирішив поїхати до провидиці, адже відчував, що в його домі відбувається щось погане. Що відчула баба Люба? Чи змогла допомогти чоловіку повернути сімейне щастя і затишок у дім? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 61.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 60 серія від 20.10.2023

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