Сліпа 2023 61 серия смотреть онлайн — 20.10.2023

Серия 61 | 20.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал СТБ Сліпа 2023 серия 61 от 20.10.2023 на сайте СТБ! Недавно Григорий вместе со своей женой Натальей переехал в большую квартиру в центре города. Жилье досталось Григорию в наследство от тети. Он всегда мечтал о большой красивой квартире, поэтому вложил в ремонт всю душу и все деньги. Однако ожидаемого уюта не получил. В квартире постоянно что-то ломалось, Григория преследовал неприятный запах, а видение, в котором макароны превратились в червей, очень сильно испугало мужчину. Герой сериала Сліпа 2023 серия 61 решил поехать к провидице, ведь чувствовал, что в его доме происходит что-то плохое. Что почувствовала баба Люба? Смогла ли помочь мужчине вернуть семейное счастье и уют в дом? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 61.

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