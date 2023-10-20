Сліпа 2023 60 серия смотреть онлайн — 20.10.2023

Серия 60 | 20.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 60 от 20.10.2023 на сайте СТБ! Татьяна работала преподавательницей английского в институте. Женщина никогда не верила в то, что сможет влюбиться в своего студента, но ее жизнь изменилась после дня рождения. У Татьяны начались отношения со студентом Денисом, и она была на седьмом небе от счастья. Осознав свои чувства, женщина ушла от мужа, с которым прожила 20 лет, и переехала на дачу. Татьяна собиралась подать на развод и начать новую жизнь с Денисом, однако она сомневалась, действительно ли парень любит ее. За советом она решила обратиться к провидице.

В сериале Сліпа 2023 серия 60 баба Люба сразу почувствовала, что Денис и Татьяна созданы друг для друга, и их чувства искренни. Однако будут ли они вместе, зависит только от нее, ведь впереди будет то, что помешает их отношениям. Какое решение приняла Татьяна? Не упустите мудрые советы слепой провидицы – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 60.

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