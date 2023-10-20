Сліпа 2023 60 серія дивитись онлайн – 20.10.2023

Серія 60 | 20.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 60 від 20.10.2023 на сайті СТБ! Тетяна працювала викладачкою англійської в інституті. Жінка ніколи не вірила в те, що зможе закохатися у свого студента, проте її життя змінилося після дня народження. У Тетяни почалися стосунки зі студентом Денисом, і вона була на сьомому небі від щастя. Усвідомивши свої почуття, жінка пішла від чоловіка, з яким прожила 20 років, і переїхала на дачу. Тетяна збиралася подати на розлучення і почати нове життя з Денисом, проте вона сумнівалася, чи дійсно хлопець кохає її. За порадою вона вирішила звернутися до провидиці.

У серіалі Сліпа 2023 серія 60 баба Люба відразу відчула, що Денис і Тетяна створені одне для одного, і їхні почуття щирі. Проте чи будуть вони разом, залежить лише від неї, адже попереду буде те, що стоятиме на заваді їхнім стосункам. Яке рішення прийняла Тетяна? Не пропустіть мудрі поради сліпої провидиці – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 60.

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