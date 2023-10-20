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Video: Сліпа 2023 59 серія дивитись онлайн - 20.10.2023

Серіал Сліпа 2023 - 59 серія від 20.10.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 59 | 20.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 59 від 20.10.2023 на сайті СТБ! Ольгу почали турбувати кошмари, які вона бачила щоночі. У жахіттях вона бачила себе й нареченого мертвими. Ольга відчула, що ці сновидіння про щось попереджають, проте ніяк не могла зрозуміти, як їх правильно трактувати. За відповідями вона вирішила звернутися до провидиці.

У серіалі Сліпа 2023 баба Люба відразу попередила дівчину, що ці сни не віщують нічого хорошого. Навпаки, вони попереджають про брехню найріднішої людини. Також провидиця попередила Ольгу, що вони з Олександром не будуть разом. Чому так? Що стало причиною всіх бід молодої дівчини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Сліпа 2023 серія 59.

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