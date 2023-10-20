Сліпа 2023 59 серия смотреть онлайн — 20.10.2023

Серия 59 | 20.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 59 от 20.10.2023 на сайте СТБ! Ольгу начали беспокоить кошмары, которые она видела каждую ночь. В ужасных снах она видела себя и жениха мертвыми. Ольга почувствовала, что эти сновидения о чем-то предупреждают, но никак не могла понять, как их правильно трактовать. За ответами она решила обратиться к провидице.

В сериале Сліпа 2023 баба Люба сразу предупредила девушку, что эти сны не предвещают ничего хорошего. Напротив, они предупреждают о лжи самого родного человека. Также провидица предупредила Ольгу, что они с Александром не будут вместе. Почему так? Что стало причиной всех бед молодой девушки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал СТБ Сліпа 2023 серия 59.

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