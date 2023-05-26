Сліпа 2023 58 серія дивитись онлайн – 26.05.2023

Серія 58 | 26.05.2023 | 2023

Вона вирішила помститися матері за помилки минулого – дивіться онлайн серіал Сліпа 58 серія від 26.05.2023.

Батько Тоні на смертному одрі зізнався, що він весь час брехав їй про свою дружину. На жаль, чоловік так і не встиг розказати подробиці, тому дівчину мучили сумніви. Героїня серіалу Сліпа 2023 звернулася по допомогу до провидиці, щоб дізнатися правду про свою матір. І ця правда її шокувала. Та, кого Антоніна, все життя вважала померлою, виявилася живою! Але як дівчина знайде свою маму, якщо вона вже не має родичів? Чому батько приховував таємницю від Тоні? І чи зможе вона пробачити маму за те, що вона її покинула? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 58 від 26.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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