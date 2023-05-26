Сліпа 2023 57 серія дивитись онлайн – 26.05.2023

Серія 57 | 26.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 57 серія від 26.05.2023, щоб розібратися, де містика, а де – прості людські хитрощі.

Життя Дмитра потроху налагоджується після його початку роботи в Києві. Доброчесного малярщика одразу ж найняли для фарбування стін в офісі, де він вирішив і ночувати, щоб зекономити на житлі. Проте герой серіалу Сліпа 2023 почав часто прокидатися через якісь ілюзорні кроки, а одного разу він навіть побачив незнайомку в коридорі! Що означає це дивне видіння? Хто заволодів думками Дмитра? І чому його роботодавиця не така проста, як здається на перший погляд? Бабуся Люба дасть відповість на всі запитання – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 57 від 26.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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