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Сліпа

Video: Сліпа 2023 57 серія дивитись онлайн - 26.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 57 серія від 26.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 57 | 26.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 57 серія від 26.05.2023, щоб розібратися, де містика, а де – прості людські хитрощі.

Життя Дмитра потроху налагоджується після його початку роботи в Києві. Доброчесного малярщика одразу ж найняли для фарбування стін в офісі, де він вирішив і ночувати, щоб зекономити на житлі. Проте герой серіалу Сліпа 2023 почав часто прокидатися через якісь ілюзорні кроки, а одного разу він навіть побачив незнайомку в коридорі! Що означає це дивне видіння? Хто заволодів думками Дмитра? І чому його роботодавиця не така проста, як здається на перший погляд? Бабуся Люба дасть відповість на всі запитання – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 57 від 26.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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