Сліпа 2023 57 серия смотреть онлайн — 26.05.2023

Серия 57 | 26.05.2023 | 2023

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Жизнь Дмитрия постепенно налаживается после его начала работы в Киеве. Честного маляра сразу же наняли для покраски стен в офисе, где он решил и ночевать, чтобы сэкономить на жилье. Но герой сериала Сліпа 2023 стал часто просыпаться из-за каких-то иллюзорных шагов, а однажды он даже увидел незнакомку в коридоре! Что означает это странное видение? Кто завладел мыслями Дмитрия? И почему его работодательница не так проста, как кажется на первый взгляд? Бабушка Люба ответит на все вопросы – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 57 от 26.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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