Сліпа 2023 56 серия смотреть онлайн — 26.05.2023

Серия 56 | 26.05.2023 | 2023

Она разозлилась на слова провидицы, о чем впоследствии сильно пожалеет, – смотрите онлайн сериал Сліпа 56 серия от 26.05.2023.

Семь лет супружеской жизни Кира посвятила построению семейного бизнеса. После достижения успехов женщина поняла, что наконец готова стать матерью. Но героиня сериала Сліпа 2023 уже год не может забеременеть, как бы ни хотела. После жуткого видения с детской обувью испуганная Кира поехала к бабушке Любе за советом. Знахарка предупредила ее, что Роман что-то скрывает. Слова Слепой возмутили и разозлили Киру, ведь ее отношения с мужем – безупречны! Какую цену женщина заплатит за сомнения? Действительно ли в семье Киры царит искренность и доверие? И кто заберет у нее самое дорогое? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 56 от 26.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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