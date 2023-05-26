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Сліпа

Video: Сліпа 2023 56 серія дивитись онлайн - 26.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 56 серія від 26.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 56 | 26.05.2023 | 2023

Вона розізлилася на слова провидиці, про що згодом сильно пошкодує, – дивіться онлайн серіал Сліпа 56 серія від 26.05.2023.

Сім років подружнього життя Кіра віддала побудові сімейного бізнесу. Після досягнутого успіху жінка зрозуміла, що нарешті готова стати матір’ю. Але героїня серіалу Сліпа 2023 вже рік не може завагітніти, як би не хотіла. Після моторошного видіння з дитячим взуттям налякана Кіра поїхала до бабусі Люби за порадою. Знахарка попередила її, що Роман щось приховує. Слова Сліпої обурили й розізлили Кіру, адже її стосунки із чоловіком – бездоганні! Яку ціну жінка заплатить за свої сумніви? Чи справді в родині Кіри панує щирість і довіра? І хто забере в неї найдорожче? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 56 від 26.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 55 серія від 26.05.2023

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