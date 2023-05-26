Сліпа 2023 55 серія дивитись онлайн – 26.05.2023

Серія 55 | 26.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 55 серія від 26.05.2023, щоб побачити дивовижну історію про ілюзорне кохання й втрачену долю.

Галина нещодавно почала стосунки з колегою по роботі. Під час їхнього знайомства жінка почула дивний голос, який сказав, що Галі не буде щастя. Після дивного випадку героїню серіалу Сліпа 2023 почали переслідувати страшні сни й зловісні голоси. Які знаки надсилає їй доля? Чиє чуже місце зайняла Галина? І яка жінка зруйнує її кохання з Іваном? Бабуся Люба розтлумачить сновидіння й підкаже, як знайти справжнє кохання, – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 55 від 26.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 54 серія від 19.05.2023