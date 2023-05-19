Сліпа 2023 54 серія дивитись онлайн – 19.05.2023

Серія 54 | 19.05.2023 | 2023

Небезпечні видіння Христини перетворилися в реальність – дивіться онлайн серіал Сліпа 54 серія від 19.05.2023.

Півроку тому Христина стала вдовою, і навіть після кількох місяців з моменту трагедії жінка не може оговтатися від втрати. До того ж в її сни постійно навідується покійний чоловік, який запрошує дружину на той світ. Провидиця пояснила героїні серіалу Сліпа 2023, що вона сама винна в потойбічній загрозі власному життю. Колись Христина дала кровну клятву, через яку вона скоро може загинути. Єдина можливість розірвати цю клятву – це використати кров рідні загиблого. Але чи погодиться рідна сестра Андрія на містичну допомогу? І яку шокуючу таємницю покійного чоловіка розкриє Христина? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 54 від 19.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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