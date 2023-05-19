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Сліпа

Video: Сліпа 2023 53 серія дивитись онлайн - 19.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 53 серія від 19.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 53 | 19.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 53 серія від 19.05.2023, щоб дізнатися різницю між прив’язаністю й справжнім коханням.

Півроку тому Єгор влаштувався в меблеву компанію та став правою рукою її керівниці. Із часом Анжела оцінила талант і знання свого співробітника, тому сама запропонувала Єгорові почати службовий роман. У серіалі Сліпа 2023 чоловік звернувся по допомогу до провидиці, бо він хоче зробити коханій шлюбну пропозицію, але доля постійно з нього кепкує. Кожного разу, коли Єгор намагається освідчитися Анжелі, його переслідують невдачі. Невже це знак, який вказує на майбутню відмову коханої? Які наслідки може спричинити поспіх? І через яку дівчину Єгорові доведеться зробити складний вибір? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 53 від 19.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 52 серія від 19.05.2023

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