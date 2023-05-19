Сліпа 2023 53 серия смотреть онлайн — 19.05.2023

Серия 53 | 19.05.2023 | 2023

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Полгода назад Егор устроился в мебельную компанию и стал правой рукой ее руководительницы. Со временем Анжела оценила талант и знания своего сотрудника, поэтому сама предложила Егору начать служебный роман. В сериале Сліпа 2023 мужчина обратился за помощью к провидице, потому что он хочет сделать любимой брачное предложение, но судьба постоянно над ним насмехается. Каждый раз, когда Егор пытается сделать предложение Анжеле, его преследуют неудачи. Неужели это знак, который указывает на предстоящий отказ любимой? К каким последствиям может привести спешка? И из-за какой девушки Егору придется сделать сложный выбор? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 53 от 19.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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