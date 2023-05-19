Сліпа 2023 52 серия смотреть онлайн — 19.05.2023

Серия 52 | 19.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 52 серия от 19.05.2023, чтобы узнать шокирующую историю про месть за разбитое сердце.

Однажды в дверь Алины постучала незнакомка, которая назвала себя женой Олега. Эта новость шокировала главную героиню сериала Сліпа 2023. Она пять лет жила в счастливом гражданском браке и растила общую с любимым дочь Карину. А тут оказалось, что все это время Алина была любовницей! Когда женщина обратилась за помощью к слепой провидице, она посоветовала ей не спешить со свадьбой. Прислушалась ли Алина к этому совету? И какой будет цена за непослушание? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 52 от 19.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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