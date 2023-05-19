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Video: Сліпа 2023 51 серия смотреть онлайн - 19.05.2023

Сериал Сліпа 2023 - 51 серия от 19.05.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 51 | 19.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 51 серия от 19.05.2023 и узнайте удивительную историю про потерянную судьбу и примету, которая указывает на конфликты с близкими людьми.

Ирина рассталась с Андреем, с которым прожила в браке пять лет. Пока суд не поделил их общее имущество, бывшие супруги вместе с любовником Иры живут в одной квартире. В сериале Сліпа 2023 женщина решила, что Андрей гораздо быстрее переедет из дома, если найдет новую любовь. Ира отправилась к Слепой, чтобы расспросить, как ей найти новую вторую половинку для бывшего мужа. Что женщине посоветует бабушка Люба? Какая новость удивит Ирину? И почему она решит прислушаться к советам любовника Михаила, а не знахарки? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 51 от 19.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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