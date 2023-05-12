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Video: Сліпа 2023 50 серия смотреть онлайн - 12.05.2023

Сериал Сліпа 2023 - 50 серия от 12.05.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Невероятная история про цену самопожертвования и паутину лжи – смотрите онлайн в сериале Сліпа 50 серия от 12.05.2023.

Полгода назад Мария попала в списки на сокращение, но беда, как говорится, не приходит одна. Петра, любимого героини сериала Сліпа 2023 года, тоже уволили с работы по статье, поэтому их семья вынуждена жить за счет свекрови. Провидица предупредила Марию о будущей беде и приказала ей срочно покинуть город. Но Зоя Дмитриевна запретила невестке ехать к родителям, ведь ее сын может со дня на день оказаться в тюрьме. Что же произошло в этой семье? Сможет ли Мария спасти мужа? И что сам Петр скрывает от любимой? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 50 от 12.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 49 серия от 12.05.2023

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