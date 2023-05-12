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Video: Сліпа 2023 49 серия смотреть онлайн - 12.05.2023

Сериал Сліпа 2023 - 49 серия от 12.05.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 49 | 12.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн в сериале Сліпа 49 серия от 12.05.2023 увлекательную историю про проверку чувств ложью.

После супружеской измены Кристине тяжело доверять мужчинам, но она все равно мечтает о семейном счастье. Женщина обратилась за помощью к провидице, чтобы узнать, суждено ли ей снова стать женой. В сериале Сліпа 2023 бабушка Люба предостерегла Кристину: если она упустит свою судьбу, то навсегда останется одна. Мама женщины решила взять ситуацию в свои руки и тайно зарегистрировала дочь на сайте знакомств. Может именно там Кристина найдет свое счастье? Или поступок матери только добавит ей проблем? Может ли игра в любовь перерасти в настоящие чувства – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 49 от 12.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 48 серия от 12.05.2023

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