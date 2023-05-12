Сліпа 2023 48 серия смотреть онлайн — 12.05.2023

Серия 48 | 12.05.2023 | 2023

Знаки судьбы, которые не стоит игнорировать, – смотрите онлайн в сериале Сліпа 48 серия от 12.05.2023.

Вадим жил счастливой жизнью со своей девушкой и работал на хорошей работе, пока неожиданная стычка с близким другом не перевернула его жизнь вверх дном. На корпоративе Костя обвинил друга во флирте со своей девушкой Ольгой на пустом месте. Почему лучший друг вдруг превратился в заклятого врага? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023.

Мужчина поехал к провидице за советом, потому что его насторожил недавний конфликт и странное видение. Бабушка Люба объяснила, что увиденное Вадимом – это дурной знак, который предупреждает о тьме обмана. Кто плетет интриги против Вадима? Сможет ли он узнать правду? И какую примету опасно игнорировать? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 48 от 12.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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