Сліпа 2023 47 серия смотреть онлайн — 12.05.2023

Серия 47 | 12.05.2023 | 2023

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Влад долго и тяжело работал ради высокого поста в новом департаменте. Казалось, день его триумфа уже настал. Но начальник поставил неприемлемое условие для повышения: Владислав должен согласиться на фиктивный брак с сестрой шефа Аллой. В 47 серии сериала Сліпа 2023 мужчина отправился к знахарке за советом, ведь у него уже есть любимая девушка, но и увольняться Влад не хочет. Как же ему поступить? Почему руководство поставило такое загадочное условие? И как невеста Влада отреагирует на предложение? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 47 от 12.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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