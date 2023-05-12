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Сліпа

Video: Сліпа 2023 47 серія дивитись онлайн - 12.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 47 серія від 12.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 47 | 12.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 47 серія від 12.05.2023 та дізнайтеся неймовірну історію про переслідування, кохання й фатальні наслідки жадібності.

Влад довго й важко працював заради високої посади в новому департаменті. Здавалося, день його тріумфу вже настав. Але начальник поставив неприйнятну умову заради підвищення: Владислав має погодитися на фіктивний шлюб із сестрою шефа Аллою. У 47 серії серіалу Сліпа 2023 чоловік вирушив до знахарки за порадою, адже він уже має кохану дівчину, але і звільнятися Влад не хоче. Як же йому вчинити? Чому керівництво поставило таку загадкову умову? І як наречена Влада відреагує на пропозицію? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 47 від 12.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 46 серія від 05.05.2023

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