Сліпа 2023 46 серія дивитись онлайн – 05.05.2023

Серія 46 | 05.05.2023 | 2023

Десять років шлюбу були зруйновані ритуалом з інтернету – дивіться онлайн серіал Сліпа 46 серія від 05.05.2023.

Після подружньої зради в житті Поліни сталося ще одне лихо. Олександр привів у батьківську квартиру Поліни коханку й забажав розміняти житло, бо він був тут прописаний. Через це героїні серіалу Сліпа 2023 доводиться жити в одному домі з коханкою Світланою, поки триває процес розлучення. Поліна понад усе хоче захистити спадок батьків, тому вона вирушила до бабусі Люби за порадою.

Провидиця порадила жінці потерпіти й почекати. Світлана дещо приховує від Олександра, і ця таємниця зруйнує їхні стосунки. А розлад між коханцями врятує дім Поліни від розміну. Чи вистачить жінці сил почекати на вирішення ситуації? Який секрет приховує Світлана? Велика невдача може принести справжнє щастя в життя Поліни – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 46 від 05.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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