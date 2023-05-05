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Сліпа

Video: Сліпа 2023 46 серія дивитись онлайн - 05.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 46 серія від 05.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 46 | 05.05.2023 | 2023

Десять років шлюбу були зруйновані ритуалом з інтернету – дивіться онлайн серіал Сліпа 46 серія від 05.05.2023.

Після подружньої зради в житті Поліни сталося ще одне лихо. Олександр привів у батьківську квартиру Поліни коханку й забажав розміняти житло, бо він був тут прописаний. Через це героїні серіалу Сліпа 2023 доводиться жити в одному домі з коханкою Світланою, поки триває процес розлучення. Поліна понад усе хоче захистити спадок батьків, тому вона вирушила до бабусі Люби за порадою.

Провидиця порадила жінці потерпіти й почекати. Світлана дещо приховує від Олександра, і ця таємниця зруйнує їхні стосунки. А розлад між коханцями врятує дім Поліни від розміну. Чи вистачить жінці сил почекати на вирішення ситуації? Який секрет приховує Світлана? Велика невдача може принести справжнє щастя в життя Поліни – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 46 від 05.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 45 серія від 05.05.2023

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