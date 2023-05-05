Сліпа 2023 45 серія дивитись онлайн – 05.05.2023

Серія 45 | 05.05.2023 | 2023

Історія про інтриги свекрухи, містику й кохання – дивіться онлайн серіал Сліпа 45 серія від 05.05.2023.

Настя приїхала за порадою до бабусі Люби, бо свекруха перетворила її сімейне життя на пекло. Раніше Ольга Іванівна була привітною й доброю до невістки, але після весілля та переїзду її ставлення кардинально змінилося. Що б героїня серіалу Сліпа 2023 не робила, догодити свекрусі було неможливо. Провидиця порадила Анастасії не ділити особисті речі з Ольгою Іванівною. Чи дотримається дівчина цієї поради? І чи врятує це рішення її шлюб? Яка людина неочікувано зрадить Настю в найважчий момент життя? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 45 від 05.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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