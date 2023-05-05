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Video: Сліпа 2023 45 серия смотреть онлайн - 05.05.2023

Сериал Сліпа 2023 - 45 серия от 05.05.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 45 | 05.05.2023 | 2023

История про интриги свекрови, мистику и любовь – смотрите онлайн сериал Сліпа 45 серия от 05.05.2023.

Настя приехала за советом к бабушке Любе, потому что свекровь превратила ее семейную жизнь в ад. Раньше Ольга Ивановна была приветлива и добра к невестке, но после свадьбы и переезда ее отношение кардинально изменилось. Как бы ни старалась героиня сериала Сліпа 2023, угодить свекрови было невозможно. Провидица посоветовала Анастасии не делить личные вещи с Ольгой Ивановной. Послушается ли девушка слепую? И спасет ли это решение ее брак? Какой человек неожиданно предаст Настю в самый трудный момент жизни? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 45 от 05.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 44 серия от 05.05.2023

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