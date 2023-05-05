Сліпа 2023 44 серия смотреть онлайн — 05.05.2023

Серия 44 | 05.05.2023 | 2023

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Мария – сирота, которой повезло обрести настоящую любовь и выйти замуж. Единственное, что приносит тревогу в ее жизни, – это загадочные видения невесты в черном платье. Героиня сериала Сліпа 2023 обратилась за помощью к бабушке Любе, потому что она чувствует скрытую опасность.

Провидица рассказала девушке, что угроза идет со стороны ее мужа, поэтому она должна срочно привезти их свадебные кольца. Мария и рада была выполнить задание Слепой, но любимый неожиданно пригласил ее в долгожданное путешествие в горы. Неужели именно он хочет причинить ей вред? Сможет ли девушка распутать продуманную паутину лжи? И почему свекровь Марии радуется, что она – сирота? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 44 от 05.05.2023.

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