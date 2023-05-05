Сліпа 2023 44 серія дивитись онлайн – 05.05.2023

Серія 44 | 05.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 44 серія від 05.05.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб побачити інтригуючу історію про ілюзорну любов і родове прокляття.

Марія – сирота, якій поталанило знайти справжнє кохання й вийти заміж. Єдине, що приносить тривогу в її життя, – це загадкові видіння нареченої в чорній сукні. Героїня серіалу Сліпа 2023 звернулася по допомогу до бабусі Люби, бо вона відчуває приховану небезпеку.

Провидиця розповіла дівчині, що загроза йде зі сторони її чоловіка, тому вона має терміново привезти їхні весільні обручки. Марія й рада була виконати завдання Сліпої, але коханий неочікувано запросив її в довгоочікувану подорож у гори. Невже саме він хоче завдати їй лиха? Чи зможе дівчина розплутати продумане павутиння брехні? І чому свекруха Марії радіє, що вона – сирота? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 44 від 05.05.2023.

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