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Сліпа

Video: Сліпа 2023 43 серія дивитись онлайн - 05.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 43 серія від 05.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 43 | 05.05.2023 | 2023

Історія про фатальні наслідки добрих намірів – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 43 серія від 05.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Материнське серце Алли завжди боліло за її сина. Колись Дмитра зрадила кохана дівчина, тому йому було важко знову довірити своє серце іншій людині. З часом герой серіалу Сліпа 2023 знайшов кохання й одружився. Але молодята чомусь сильно посварилися під час відпочинку. Алла поїхала до провидиці, щоб спитати поради й врятувати стосунки сина.

Бабуся Люба наполегливо просила Аллу не втручатися в сімейні справи, адже лише її вчинки можуть розлучити закоханих. Але чому жінка вирішить проігнорувати застереження знахарки? І невже вона вдруге зруйнує щастя сина своїми руками? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 43 від 05.05.2023.

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