Сліпа 2023 42 серія дивитись онлайн – 28.04.2023

Серия 42 | 28.04.2023 | 2023

Подарунок від коханої зруйнував їхній шлюб – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 42 серія від 28.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

У річницю весілля Олег був шокований через пікантне видіння, в якому його дружина була в ліжку з іншим чоловіком. Герой серіалу Сліпа 2023 вирішив, що це попередження, тому він поїхав до провидиці підтвердити свої здогадки.

Бабуся Люба запевнила Олега, що зради не було, але біля його коханої скоро з’явиться загадковий чоловік. Яку мудру пораду дасть ревнивцю знахарка? Чи зможе Олег зберегти власний шлюб? Чи він сам підштовне дружину в обійми коханця? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 42 від 28.04.2023.

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