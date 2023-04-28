Сліпа 2023 41 серія дивитись онлайн – 28.04.2023

Серия 41 | 28.04.2023 | 2023

Темні сили чатують у напівтемряві перукарні – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 41 серія від 28.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Коли Дарина бере в руки ножиці, щоб стригти клієнтів, їй періодично ввижається кров. Містичні видіння налякали перукарку, тому вона поїхала до провидиці, щоб дізнатися їхній сенс. У серіалі Сліпа 2023 бабуся Люба розповість, як темні сили можуть забирати життя клієнтів у перукарні. Невже зло шкодить невинним руками Дарини? Як їй врятувати своїх нічних клієнтів від лиха? І чи зможе жінка захистити від підступної людини власну дочку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 41 від 28.04.2023.

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