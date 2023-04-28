Сліпа 2023 41 серия смотреть онлайн — 28.04.2023

Серия 41 | 28.04.2023 | 2023

Темные силы подстерегают в полумраке парикмахерской – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 41 серия от 28.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Когда Дарина берет в руки ножницы, чтобы постричь клиентов, она периодически видит мистическую кровь. Загадочные видения напугали парикмахершу, поэтому она поехала к провидице, чтобы узнать их смысл. В сериале Сліпа 2023 бабушка Люба расскажет, как темные силы могут забирать жизнь клиентов в парикмахерской. Неужели зло вредит невинным руками Дарины? Как ей спасти своих ночных клиентов от бед? И сможет ли женщина защитить от коварного человека свою дочь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 41 от 28.04.2023.

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