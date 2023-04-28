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Video: Сліпа 2023 40 серия смотреть онлайн - 28.04.2023

Сериал Сліпа 2023 - 40 серия от 28.04.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 40 | 28.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 40 серия от 28.04.2023 на сайте телеканала СТБ, чтобы узнать, к чему могут привести ссоры на ночь.

Оксана сама воспитывает дочь-подростка и работает на нескольких работах, чтобы оплатить ее обучение в элитной гимназии. Но в последнее время Лидия постоянно конфликтует с мамой, учителями, сверстниками и хочет полностью отказаться от образования. Почему отношения между близкими людьми стали настолько напряженными? Смотрите онлайн Сліпа 2023.

Обеспокоенная женщина отправилась к Слепой за мудрым советом. Бабушка Люба предостерегла, что вокруг Лидии есть обман и коварство. Похоже, девочке грозит опасность. Но как матери спасти ребенка, который ему не доверяет? Сможет ли Оксана распутать ложь вокруг дочери? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 40 от 28.04.2023.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 39 серия от 28.04.2023

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