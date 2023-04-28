Сліпа 2023 39 серия смотреть онлайн — 28.04.2023

Серия 39 | 28.04.2023 | 2023

Невероятная история про материнскую любовь – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 39 серия от 28.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Несколько лет назад Наталья совершила ошибку: она отказалась от новорожденного ребенка, которого сразу же усыновила приемная семья. Прошли годы. Наталья создала новую семью, родила дочь, но ее сердце так и не смогло забыть маленького Илью. Женщина поехала за советом к провидице. Какая новость шокирует Наталью? Смотрите онлайн Сліпа 2023.

Бабушка Люба посоветовала матери сделать все возможное, чтобы вернуть себе сына. Но Слава, муж Натальи, начал ей угрожать. Неужели женщине придется выбирать между сыном и дочерью? Почему у нее такая слабая сила воли? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 39 от 28.04.2023.

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