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Сліпа

Video: Сліпа 2023 39 серія дивитись онлайн - 28.04.2023

Серіал Сліпа 2023 - 39 серія від 28.04.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серия 39 | 28.04.2023 | 2023

Неймовірна історія про материнську любов – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 39 серія від 28.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Кілька років тому Наталія зробила помилку: вона відмовилася від новонародженої дитини, яку одразу ж всиновила прийомна родина. Минули роки. Наталія створила нову сім’ю, народила донечку, але її серце не могло забути маленького Іллю. Жінка поїхала за порадою до провидиці. Яка новина шокує Наталію? Дивіться онлайн Сліпа 2023.

Бабуся Люба порадила матері зробити все можливе, щоб повернути собі сина. Але Слава, чоловік Наталії, почав їй погрожувати. Невже жінці доведеться обирати між сином і донькою? Чому в неї така слабка сила волі? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 39 від 28.04.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 38 серія від 21.04.2023

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