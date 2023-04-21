Сліпа 2023 38 серія дивитись онлайн – 21.04.2023

Серія 38 | 21.04.2023 | 2023

Хто вимітає успіх із дому й щастя з родини – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 38 серія від 21.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Успадкований від батька будинок приносить Вікторії одні нещастя. Бізнес жінки занепадає, угоди розриваються, а клієнти переходять до конкурентів. Ще й страшні сни постійно мучать героїню серіалу Сліпа 2023. Віка вирішила звернутися за порадою до провидиці. Як повернути прибуток й удачу в фінансових справах? Невже хтось її зурочив? Про що говорять містичні кошмари? Знахарка побачила лихо, яке набагато страшніше за втрату бізнесу, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 38 від 21.04.2023.

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