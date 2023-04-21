Сліпа 2023 37 серія дивитись онлайн – 21.04.2023

Серія 37 | 21.04.2023 | 2023

Фатальний подарунок, який руйнує родину, – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 37 серія від 21.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Колись активний і працьовитий Дмитро став безвільним і безініціативним чоловіком після того, як втратив роботу. Його дружина вражена настільки кардинальними змінами в характері Діми, адже раніше її коханий не міг всидіти на місці, а зараз він навіть не хоче вставати з дивану. У серіалі Сліпа 2023 Даша звернулася по допомогу до провидиці, щоб зрозуміти, що коїться з її чоловіком. Невже хтось навів на нього порчу? Як вона може допомогти Дмитру? І що означає ранкове загадкове видіння? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 37 від 21.04.2023.

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