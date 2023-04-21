Сліпа 2023 36 серія дивитись онлайн – 21.04.2023

Серія 36 | 21.04.2023 | 2023

Розлючений привид руйнує щире кохання – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 36 серія від 21.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Карина разом із коханим нещодавно переїхала в нову квартиру, яку вона збирається купити через тиждень. З часом почуття закоханих охололи, а Владислав навіть забажав зробити паузу в їхніх стосунках. Героїня серіалу Сліпа 2023 зрозуміла, що це нещастя пов’язано з моторошним потойбічним сміхом, який вона чула в цьому житлі ще до переїзду. Чи зможе бабуся Люба врятувати кохання Карини? Чому привид знищує стосунки? І хто користується наївністю дівчини? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 36 від 21.04.2023.

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