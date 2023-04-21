Сліпа 2023 35 серія дивитись онлайн – 21.04.2023

Серія 35 | 21.04.2023 | 2023

Головне бажання Марти обернулося проти неї самої – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 35 серія від 21.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Через власні розчарування в минулому Марта завжди мріяла, щоб донька Віта обрала собі солідного, відповідального й старшого чоловіка. Саме тому татуйований музикант Кирило, в якого закохалася дівчина, викликав у героїні серіалу Сліпа 2023 лише шок й огиду. Марті настільки не подобався юнак, що вона вирішила звернутися по допомогу до надприродних сил. Але чи погодиться провидиця зробити відворот? Що знахарка порадить Марті? Історія про материнські почуття й справжнє кохання – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 35 від 21.04.2023.

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