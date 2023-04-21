Сліпа 2023 35 серия смотреть онлайн — 21.04.2023

Серия 35 | 21.04.2023 | 2023

Главное желание Марты обернулось против нее самой – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 35 серия от 21.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Из-за своих разочарований в прошлом Марта всегда мечтала, чтобы дочь Вита выбрала себе солидного, ответственного и старшего мужчину. Именно поэтому татуированный музыкант Кирилл, в которого влюбилась девушка, вызвал у героини сериала Сліпа 2023 только шок и отвращение. Марте настолько не нравился юноша, что она решила обратиться за помощью к сверхъестественным силам. Но согласится ли провидица совершить отворот? Что знахарка посоветует Марте? История про материнские чувства и настоящую любовь – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 35 от 21.04.2023.

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